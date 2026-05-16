札幌・手稲警察署は2026年5月15日、ストーカー規制法違反の疑いで札幌市中央区に住む会社員の男（54）を逮捕しました。男は4月22日から5月12日までの間、複数回にわたり札幌市手稲区に住む20代女性の自宅に押しかけるなどのストーカー行為をした疑いが持たれています。4月23日、被害にあった女性が「自宅に不審な手紙が来た」と警察に被害を届け出ました。警察によりますと、男は女性が働く店の客で、4月2