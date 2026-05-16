警察官をかたり愛知県豊川市の男性から現金70万円をだまし取ろうとした詐欺未遂事件で、受け子とみられる24歳の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは自称・大阪府の無職、朝倉雅也容疑者(24)です。朝倉容疑者は13日、警察官らになりすました他の者と共謀し、豊川市の男性(75)に電話で、「事件に巻き込まれているので、対策業務費用を払えば身柄拘束されることはない」などウソを言い、現金70万円をだまし取