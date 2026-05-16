腎臓の機能が低下した患者さんに、人工腎臓を使い、血液中の余分な水分や老廃物を取り除くのが「人工透析」です。透析と聞くと、多くの人が週に何回も病院へ通って行う「血液透析」を思い浮かべるのではないでしょうか。しかし透析には、もう一つの方法があることはあまり知られていません。場所を選ばず自分で行えるので通院の必要がなく、痛みもないのに、日本での導入率はわずか6％ほどに留まる……。それはどんな治療法なのか