15日、中京大学で100人以上の学生たちの前に登場したのは、ミラノ・コルティナ五輪で活躍した大学ゆかりのメダリスト3人です。フリースタイルスキー・男子モーグル銀メダルでOBの堀島行真選手(28)と、フィギュアスケートの鍵山優真選手(23)、スノーボード・ビッグエアの木村葵来選手(21)の在学生メダリスト2人が登場し、学生からの質問に答えました。Q.日常生活に戻ってやりたいことは？