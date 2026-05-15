【モデルプレス＝2026/05/15】ABEMA（アベマ）では、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの、華やかな人生とそこに隠されている“秘密”を紐解く新作のオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』を、2026年6月20日夜9時より無料放送開始することが決定した。【写真】密着される第1子妊娠中の上智卒モデル◆ABEMAオリジナル「CELEB SECRET」放送決定新たに放送開始する『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセ