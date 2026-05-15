◆パ・リーグ日本ハム０―３西武（１５日・エスコンフィールド）日本ハムは西武の先発・平良を攻略できず、今季３度目のゼロ封負け。連敗で借金は２となった。先発の達は５回まで１安打無失点の好投。しかし６回、ネビンの中犠飛で先制を許すと、７回には２死からの３連打で２点を失った。打線は平良から５四球で出塁はしたが、７回まで散発の２安打。２つの併殺打もあり、得点を奪えなかった。