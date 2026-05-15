知人女性の自宅の窓ガラスを割り侵入した疑いで、鹿児島市の解体作業員の男(29)が逮捕されました。 器物損壊及び住居侵入の疑いで逮捕されたのは、鹿児島市城山町の解体作業員の男(29)です。 県警によりますと、男は先月26日午前1時半ごろ県内に住む30代の知人女性宅の窓ガラスを割って侵入した疑いがもたれています。 男が侵入した際、女性は外出していて家にいなかったということです。 近くの住民から「窓ガラスを割る男