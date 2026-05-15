鈴木淳之介選手から贈られた日本代表のユニホームをまとい、選出を喜ぶ橋本さん（右）＝１５日、平塚市紅谷町１５日に発表されたサッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会の日本代表にＤＦ鈴木淳之介（２２）＝コペンハーゲン＝とＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝の両選手が名を連ねた。ともに湘南ベルマーレから巣立った逸材の吉報に安堵（あんど）の笑みを浮かべたのは、地元の海鮮料理店「真鶴」（平塚市紅谷町）の