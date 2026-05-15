ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回のテーマは「5月16日（土）は寅の日×友引。金運の吉日に「やると縁起が良いことは？」。5月16日は、12日に一度の金運吉日「寅の日」が友引の土曜日と重なります。不成就日なし、週末に動ける開運日の由来と過ごし方を解説します。5月16日（土）は、12日に一度しか巡ってこない金運の吉日「寅の日」にあたります