15日、県庁でリニア新幹線をめぐる国のモニタリング会議が開かれました。また、JR東海から県に静岡工区の着工に必要な「事後調査報告書」が提出されました。15日、県庁で行われたリニア新幹線の国のモニタリング会議では、2026年3月に県とJR東海との対話が完了したことについて報告されたほか、着工後も県と国が連携していく考えが示されました。また、静岡工区の着工に必要な「事後調査報告書」がJR東海から県に提出されました。