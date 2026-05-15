今月、福島県の磐越自動車道でバスがガードレールに衝突し乗っていた高校生ら21人が死傷した事故では、学校の部活動のバス運行に対する課題が指摘されています。県内の高校ではどのような安全管理を行っているのか、その現場をきょう取材しました。高岡市にある高岡向陵高校です。「アルコールチェックお願いします」「はーい」「はい大丈夫です」「お願いします、ありがとうございます」きょう午後4時