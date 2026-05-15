【モデルプレス＝2026/05/15】フリーアナウンサーの皆藤愛子が14日、自身のInstagramを更新。同日に日新堂銀座本店で行われたオープンイベントに登場した際のオフショットを公開した。【写真】42歳美人アナ「清楚ビューティー」ノースリーブ姿◆皆藤愛子アナ、ノースリーブから二の腕スラリ投稿の本文には「ローマンゴティエさん、とっても素敵な方でした」と添え、高級時計ブランド「ROMAIN GAUTHIER（ローマンゴティエ）」の創業