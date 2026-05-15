皆藤愛子（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/15】フリーアナウンサーの皆藤愛子が14日、自身のInstagramを更新。同日に日新堂銀座本店で行われたオープンイベントに登場した際のオフショットを公開した。

【写真】42歳美人アナ「清楚ビューティー」ノースリーブ姿

◆皆藤愛子アナ、ノースリーブから二の腕スラリ


投稿の本文には「ローマンゴティエさん、とっても素敵な方でした」と添え、高級時計ブランド「ROMAIN GAUTHIER（ローマンゴティエ）」の創業者で、同イベントに参加したローマンゴティエ氏との2ショットを公開。にっこりと笑う2人の姿が映っている。皆藤アナは、グレーのノースリーブワンピースを着用しており、スラリと伸びた二の腕が際立っている。

◆皆藤愛子の投稿に反響


この投稿には、「清楚ビューティー」「大人っぽいワンピースですね」「愛子さんは銀座がお似合い」「気品あふれる女神がいた」とコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

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