広島県教育委員会は、2033年度までに県立高校18校を7校に統合・再編する実施計画を策定しました。5月15日、県教委は実施計画を示し、2026年2月の素案どおり、県立高校18校を7校に統合・再編する方針を維持しました。一方、廃止も検討されていた東広島市の河内高校の校舎は、賀茂高校のキャンパス校として、利用されます。三原と三原東の統合校には、授業の時間を柔軟に調整できる「フレックス制」が導入されるということで