岩手県大槌町の山林火災に派遣された緊急消防援助隊が秋田市の沼谷市長のもとを訪れ、活動の成果を報告しました。沼谷市長のもとを訪れたのは秋田市消防本部の派遣隊です。先月22日に発生した、岩手県大槌町の山林火災で現地に赴いた派遣隊。延べ94人のうち、1次派遣隊の隊長で秋田市消防本部の保坂一茂警防課長が代表して活動の成果を報告しました。保坂一茂警防課長「1日、2日、3日たっても火は上がるんです」沼谷市長「この上こ