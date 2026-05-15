森保一監督がW杯メンバー発表会見に出席した日本サッカー協会（JFA）は5月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。アジア最終予選で主力としてチームを牽引したMF守田英正が選外となる波乱の選考となったが、森保一監督は会見で「鎌田、佐野、田中については所属チームでもしっかりプレーできているので計算ができる」と語り、現状のベストメンバーであることを強調した。守田はコンディショ