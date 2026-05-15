全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・白金高輪のとんかつ店『ぽるこ』です。ジャンルレスの料理ととんかつに寄り添うワインのセレクトが粋！ビストロの空気感でジャンルを超えたさまざまな料理を楽しめる店。ブルスケッタやパスタ、麻婆豆腐やキムチ和えなど、フランス料理店で経験を積んだ韓国出身のシェフ・李俊煌さんの個性が炸裂している。その中で軸となるのがとんか