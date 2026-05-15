全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・白金高輪のとんかつ店『ぽるこ』です。

ジャンルレスの料理ととんかつに寄り添うワインのセレクトが粋！

ビストロの空気感でジャンルを超えたさまざまな料理を楽しめる店。ブルスケッタやパスタ、麻婆豆腐やキムチ和えなど、フランス料理店で経験を積んだ韓国出身のシェフ・李俊煌さんの個性が炸裂している。その中で軸となるのがとんかつだ。

サクッと揚がった衣に包まれた肉はしっとりやわらかく、脂身が甘い。祖母の味を思い出しながら作ったというキャベツのナムルと一緒に味わうとゴマ油が食欲を後押しし、甘酸っぱさで後味がすっきり。

林SPFヒレ2200円、林SPFロース2100円、ワイン赤900円〜、オレンジ1000円〜、前菜3種1500円（タコのキムチ、トリュフ薫るポテトサラダ、生ハムジャーキー各700円）

『ぽるこ』（手前から時計回りに）林SPFヒレ 2200円、林SPFロース 2100円、ワインオレンジ 1000円〜、前菜3種 1500円（タコのキムチ、トリュフ薫るポテトサラダ、生ハムジャーキー 各700円）、ワイン赤 900円〜 前菜3種、ロースとヒレカツ、麻婆豆腐やカレーなどが付いたおまかせコース 4800円も用意

おすすめのワインを聞くと、一本一本丁寧に説明してくれて、ワインへの愛情が伝わってくる。今回の「ファミーユ・ファヴル」のピノノワールはほどよいタンニンのふくよかな飲み心地で、とんかつの脂身の甘みを包み込む最高のマリアージュ！

ビストロにジャンルレスの料理、そしてワインが加わって、とんかつの新たな世界が広がっている。

『ぽるこ』

白金高輪『ぽるこ』

［店名］『ぽるこ』

［住所］東京都港区三田5-17-6

［電話］03-6455-7931

［営業時間］17時〜23時（22時半LO）、金・土・日：11時半〜15時（14時半LO）、17時〜24時（23時半LO）

［休日］木

［交通］地下鉄南北線白金高輪駅2番出口から徒歩5分

撮影／小澤晶子、取材／井島加恵

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、ワイン×とんかつの組み合わせが抜群にうまい店の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像ギャラリー】『ぽるこ』の「林SPFヒレ・ロース」がコレ！しっとりやわらかく、脂身が甘くて絶品（4枚）