NTTドコモは、ISPサービス「mopera U」の「Uスタンダードプラン」の提供を、2026年12月14日に終了する。提供終了にともない、9月30日に新規受付を終了する。 終了対象となるサービスは、「mopera U」の「Uスタンダードプラン」で、メールウイルスチェック、追加メールアドレス、U 「Bフレッツ／フレッツ 光ネクスト」コースもあわせて提供終了となる。 NTTドコモは、終