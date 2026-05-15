ものまねタレント・りんごちゃんが、雰囲気の違う姿を見せた。１５日までにインスタグラムで「ＮＨＫ青森『発見！あおもり深世界』５月１５日（金）夜７：３０〜」と地元の青森を題材にした番組に出演することを報告した。ウェーブのロングヘア、レースのロングスカートでますますガーリーに。フォロワーは「え！かわいい」「りんごちゃん痩（や）せた？」「見るたびにベッピンさんになるぅ」「ジャケットもスカートも最高ｃ