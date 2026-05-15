お笑いコンビ・ナインティナインが１４日、ニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」で、芸人同士の騒動について言及した。中山功太がＡＢＥＭＡ番組で「いじめられていた」と発言したことを受け、ネットで犯人捜しが加速。サバンナ高橋茂雄が中山に不快な思いをさせていたとして謝罪した。その後、中山も「いじめられていた」という表現は不適切だったとして謝罪した。この騒動について岡村隆史は「終わった