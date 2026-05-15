スパルタMF三戸舜介の去就に注目オランダ1部スパルタ・ロッテルダムに所属するMF三戸舜介に対し、イングランドとドイツの複数クラブが獲得に乗り出していることが明らかになった。ロッテルダムのローカル放送局「Rijnmond」が報じている。同メディアは「三戸舜介に対し、ドイツとイングランドの複数のクラブが関心を示している」と伝え、昨季から欧州の舞台で存在感を放つ若きアタッカーの去就に注目が集まっている。三戸は昨