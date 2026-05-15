内閣府「第9回高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」によると、60歳以上の男女が生きがいを感じる瞬間として最も多くあがっているのが「子供や孫など家族との団らん（55.3％）」でした。もっとも、なかには「孫を心から可愛がれない」と悩む人もいるようです。息子家族の帰省に怯える60代夫婦の事例をみていきましょう。弁護士が解説します。息子家族の帰省が怖い…60代夫婦の嘆き「目に入れても痛くない。最初は、本当にそう