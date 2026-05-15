ＲＩＺＡＰグループは売り買い交錯。１４日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１８００億円（前期比７．６％増）、営業利益予想は１２０億～１６０億円（同８．２～４４．３％増）、最終利益予想は４０億～６０億円（同２．８～４．２倍）とした。年間配当予想は１円３４銭～１円８４銭（前期実績は６７銭）を見込