カラスの巣による漏電や停電を防ぐため、中部電力パワーグリッドは14日、三重県津市内で電柱につくられた巣の撤去作業を行いました。カラスは毎年2月から6月上旬にかけて電柱に巣をつくり、木の枝のほか、ハンガーや針金などの金属類が使われることもあり、電線に触れると停電の原因になります。県内では、カラスの巣が原因とみられる停電が4月末までに20件発生しています。14日の作業では、卵やヒナがいないことを確認したうえで