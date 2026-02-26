千葉県の市川市動植物園で暮らすニホンザル「パンチくん」が、来園者やSNSユーザーのあいだで人気だ。2025年7月に生まれたパンチくんは、母ザルに育児放棄されたため、現在は飼育員が人工哺育している。オラウータンのぬいぐるみを“母ザル代わり”にしがみつく姿が「健気でかわいい」「胸が締め付けられる」と話題になり、動画や写真が拡散された。SNS上では「強い子に育ってほしい」「がんばれ」といった温かい声が相次いでいる