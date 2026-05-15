俳優の役所広司が主演を務め、脚本を宮藤官九郎が手がけるNetflixシリーズ『俺のこと、なんか言ってた？』の第2弾キャストが15日、発表された。ダウンタウンの浜田雅功（俳優としての名前表記は濱田雅功※濱＝異体字）が16年ぶりにドラマ出演し、主人公のライバル役を演じることが決定した。【場面カット】どんな作品!?売れっ子俳優役・浜田雅功が劇中で演じるサウナ検事同作は、ロンドンで舞台公演を成功に収めた俳優・高瀬川