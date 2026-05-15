浜田雅功、16年ぶりドラマ出演決定 主人公・役所広司のライバルで売れっ子俳優役「いやもう、久しぶりすぎて」 Netflixシリーズ『俺のこと、なんか言ってた？』【コメントあり】
俳優の役所広司が主演を務め、脚本を宮藤官九郎が手がけるNetflixシリーズ『俺のこと、なんか言ってた？』の第2弾キャストが15日、発表された。ダウンタウンの浜田雅功（俳優としての名前表記は濱田雅功※濱＝異体字）が16年ぶりにドラマ出演し、主人公のライバル役を演じることが決定した。
【場面カット】どんな作品!?売れっ子俳優役・浜田雅功が劇中で演じるサウナ検事
同作は、ロンドンで舞台公演を成功に収めた俳優・高瀬川玄（役所広司）がパンデミックが明け晴れて2年ぶりに帰国するも、世間から完全に忘れられてしまったことから始まる、話題のヒューマンコメディー。このほど、2026年10月に世界独占配信を開始することが発表された。
そして、高瀬川玄のライバルで売れっ子俳優の壬生大也を、濱田が演じることが決定した。『検事・鬼島平八郎』（2010年）以来、16年ぶりのドラマ出演を果たす。濱田は、「プロデューサーの磯山さんになってオファーをくれたので、『それならやろうか』と（出演することを決めました）」と振り返り、「ずっとバラエティばかりやってきたので、『こんな感じだったなあ』と、すごく新鮮でした」と語った。
【コメント】
■濱田雅功（出演/壬生大也役）※濱＝異体字
「パパとなっちゃん」ではADだった磯山さんが、プロデューサーの磯山さんになってオファーをくれたので、「それならやろうか」と（出演することを決めました）。
ドラマの現場は16年ぶり。ずっとバラエティばかりやってきたので、「こんな感じだったなあ」と、すごく新鮮でした。いやもう、久しぶりすぎて。しかも今回は座長ではないので。現場の空気にうまくなじめているかな、浮いていないかなというのは、ずっと心配でしたね。
役所広司さんとご一緒できたのは、もちろんずっと作品を観てきた方なので、うれしかったですね。意外と気さくで。こちらがノリでパッとやったようなことも受け入れてくれて。ありがたかったです。
■宮藤官九郎（脚本）
本当に出てくれるのか？と、ずっと半信半疑でしたが、クランクイン前に『サウナ検事・整誠一』の劇用写真を見せていただき、うわ、本当に浜ちゃんがやるんだ、しかもこんな衝撃的な髪型で!?と震撼しました。
こんなこと言うと営業妨害かもしれませんが、イメージと違い、とても真面目で誠実なお芝居をされていて驚きました。壬生大也は役所さん扮する高瀬川のライバルで、嫉妬の対象ですが、彼には彼の美学があり、葛藤があるという核心の部分をサラっと演じるさじ加減とナチュラルな台詞回しはさすがだと思いました。あと、ツッコミ風の台詞を書く時は、自然に浜田さんの声で脳内再生されるので、やっぱり自分もダウンタウンさんの影響下にあるんだなと実感しました。
■磯山晶（企画・プロデューサー）
「役所広司さんの宿敵のライバル役は、斬新で驚くようなビッグキャスティングをしてほしい」とNetflixにリクエストされた時に、濱田さんしかいない！と思いました。役所さん扮する日本を代表する俳優が、意識し続ける風格のある人なんて、他に考えられないと。『パパとなっちゃん』（1991年TBS）というドラマで濱田さんが連ドラ初出演された時、私は新入社員で一番下の助監督でした。当時、とてもよくしていただいた思い出があって、今回、TBSを退社して初めてのNetflix作品でオファーしたら、もしかしたら出てくれるかもしれない…と密かに思ったのです。OKをいただき、本当にうれしかったです。
とにかく真面目に真摯（しんし）に取り組んでくださいました。お芝居は、きめ細やかな部分まで気を配り、わざとギクシャクした空気を作ったり、ちょっとしたニュアンスも大事にされて、さすがずっと主役を張ってきた人だと感動しました。特に3話の濱田さんの表情は、何度見てもグッと来ます。役所さんとのタイマンシーンをモニターで見ながら、国宝2人と一緒にドラマが作れる、こんなに幸せな仕事があるだろうかと思いました。
【場面カット】どんな作品!?売れっ子俳優役・浜田雅功が劇中で演じるサウナ検事
同作は、ロンドンで舞台公演を成功に収めた俳優・高瀬川玄（役所広司）がパンデミックが明け晴れて2年ぶりに帰国するも、世間から完全に忘れられてしまったことから始まる、話題のヒューマンコメディー。このほど、2026年10月に世界独占配信を開始することが発表された。
【コメント】
■濱田雅功（出演/壬生大也役）※濱＝異体字
「パパとなっちゃん」ではADだった磯山さんが、プロデューサーの磯山さんになってオファーをくれたので、「それならやろうか」と（出演することを決めました）。
ドラマの現場は16年ぶり。ずっとバラエティばかりやってきたので、「こんな感じだったなあ」と、すごく新鮮でした。いやもう、久しぶりすぎて。しかも今回は座長ではないので。現場の空気にうまくなじめているかな、浮いていないかなというのは、ずっと心配でしたね。
役所広司さんとご一緒できたのは、もちろんずっと作品を観てきた方なので、うれしかったですね。意外と気さくで。こちらがノリでパッとやったようなことも受け入れてくれて。ありがたかったです。
■宮藤官九郎（脚本）
本当に出てくれるのか？と、ずっと半信半疑でしたが、クランクイン前に『サウナ検事・整誠一』の劇用写真を見せていただき、うわ、本当に浜ちゃんがやるんだ、しかもこんな衝撃的な髪型で!?と震撼しました。
こんなこと言うと営業妨害かもしれませんが、イメージと違い、とても真面目で誠実なお芝居をされていて驚きました。壬生大也は役所さん扮する高瀬川のライバルで、嫉妬の対象ですが、彼には彼の美学があり、葛藤があるという核心の部分をサラっと演じるさじ加減とナチュラルな台詞回しはさすがだと思いました。あと、ツッコミ風の台詞を書く時は、自然に浜田さんの声で脳内再生されるので、やっぱり自分もダウンタウンさんの影響下にあるんだなと実感しました。
■磯山晶（企画・プロデューサー）
「役所広司さんの宿敵のライバル役は、斬新で驚くようなビッグキャスティングをしてほしい」とNetflixにリクエストされた時に、濱田さんしかいない！と思いました。役所さん扮する日本を代表する俳優が、意識し続ける風格のある人なんて、他に考えられないと。『パパとなっちゃん』（1991年TBS）というドラマで濱田さんが連ドラ初出演された時、私は新入社員で一番下の助監督でした。当時、とてもよくしていただいた思い出があって、今回、TBSを退社して初めてのNetflix作品でオファーしたら、もしかしたら出てくれるかもしれない…と密かに思ったのです。OKをいただき、本当にうれしかったです。
とにかく真面目に真摯（しんし）に取り組んでくださいました。お芝居は、きめ細やかな部分まで気を配り、わざとギクシャクした空気を作ったり、ちょっとしたニュアンスも大事にされて、さすがずっと主役を張ってきた人だと感動しました。特に3話の濱田さんの表情は、何度見てもグッと来ます。役所さんとのタイマンシーンをモニターで見ながら、国宝2人と一緒にドラマが作れる、こんなに幸せな仕事があるだろうかと思いました。