プロ野球 セ・リーグは14日の試合を終え、前日と変動がない状況となりました。3位・DeNAと最下位・中日の一戦は延長12回におよぶ投手戦の末、引き分けとなりました。この日はDeNA先発の入江大生投手が、6回81球を投げ、2安打、9奪三振、2与四死球、無失点と好投。対する中日の先発・マラー投手も7回87球を投げ、4安打、4奪三振、無失点とこちらも好投しました。両軍合わせてヒットはわずか8本、奪三振は両軍それぞれ2桁奪うなど(De