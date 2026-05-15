◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル昨年の京都２歳Ｓ覇者ジャスティンビスタ（牡３歳、栗東・吉岡厩舎）は、日本ダービー・Ｇ１（３１日、東京）で坂井瑠星騎手（２８）＝栗東・矢作厩舎＝と新コンビを組むことが分かった。１４日、管理する吉岡調教師が明らかにした。同馬はホープフルＳ８着後、右第１指骨剥離（はくり）骨折が判明して休養。ダービーが復帰戦となる。吉岡師は「牧場