【Amazon：UGREEN 充電器】 期間：5月15日0時～5月24日23時59分 UGREEN 500W GaN 卓上充電器 Amazonにて、UGREENの充電器が特別価格で販売されている。期間は5月24日23時59分まで。 今回、2mの電源ケーブル付きで6デバイスの同時急速充電に対応するモデルや、5ポート同時急速充電に対応するモデルもラインナップ。期間中、それぞれ期間中割引価格で提供される。 な