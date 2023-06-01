UGREEN 500W GaN 卓上充電器

Amazonにて、UGREENの充電器が特別価格で販売されている。期間は5月24日23時59分まで。

今回、2mの電源ケーブル付きで6デバイスの同時急速充電に対応するモデルや、5ポート同時急速充電に対応するモデルもラインナップ。期間中、それぞれ期間中割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

UGREEN 500W GaN 卓上充電器

本商品は、6つの充電ポートを搭載。高出力PCやMacBook Airもこれ1つで同時に急速充電できる。2mの電源ケーブルも付属する。

Nexode 300W 充電器 PD3.1対応 5ポート同時急速充電

USB-C×4、USB-A×1のポート構成で、合計300Wハイパワー出力により5台のデバイスを同時充電可能なモデル。AndroidスマートフォンやiPhone、タブレット、Steam Deckなどのゲーム機、MacBook Proなど様々なデバイスを同時に急速充電できる。