乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。5月7日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。乃木坂46の賀喜遥香＜リスナーからのメッセージ＞「私は、春から中学生になった12歳です。中学生になってから勉強が難しくなったり、部活が忙しかったりして、毎日があっという間に過ぎていきます。でも、木曜日の夜に