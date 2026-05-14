乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。5月7日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。

乃木坂46の賀喜遥香

＜リスナーからのメッセージ＞「私は、春から中学生になった12歳です。中学生になってから勉強が難しくなったり、部活が忙しかったりして、毎日があっという間に過ぎていきます。でも、木曜日の夜に遥香先生の声を聴くと、心がポカポカして『明日も頑張ろう！』って思えます。しかし、最近少し悩んでいることがあります。新しいお友達を『一緒にお弁当を食べよう』と誘いたいのですが、緊張して自分からうまく誘えません。遥香先生、どうしたらいいですか？ いつか遥香先生のように、周りの人を笑顔にできる素敵な女性になりたいです」

賀喜：うれしいなぁ。木曜日の夜に（私の声を）聴いて「明日も頑張ろう！」って思ってもらえているって。私も学生だったときは、水曜日はいいとして「木曜日ってどうやって頑張ればいいんだろう」っていうか、「今日頑張っても、金曜日もあるしな〜」みたいに思ってしまって、実は個人的に一番モチベが低い曜日だったんです（笑）。だから、そういう木曜日に、そんなことを思ってもらえることがすごくうれしい！ ありがとうございます！これは4月末にいただいたメッセージなので、結構最近の書き込みなんですよ。今日も学校だったと思うけど、どうだろう？ 言えたかな？ ちょっと勇気がいるよね。

乃木坂46の賀喜遥香

賀喜：私の中学校は給食だったから「お弁当を一緒に食べよう」って言うことはなかったの。それで、高校生になったときに、クラスに同じ中学校出身の子がいて、その子とは今ではめちゃくちゃ仲良しなんですけど、当時はあまり仲良くなかったんですよ。しゃべりはするけど、一緒にお弁当を食べる感じではなくて。でも、その子が「お昼、一緒に食べようよ」みたいな感じで私を誘ってくれて、それから毎日一緒に食べるようになりました！ その子が誘ってくれなかったら、お昼休みもずっと1人だっただろうし、誘ってもらってからは、その時間は2人でずっとリズムゲームをやっていました。それが楽しかったし、趣味も合うからアニメの話もしたりして、そこからもっと仲良くなって、「アニメのイベントに一緒に行こうよ！」って実際に行ったりしました。その子とは今でもずっと仲がいいから、「あのとき誘ってくれて本当にありがとう！」って、私はすごく思っています。だから、私がそうだったっていうのはあるかもしれないけど、誘ってもらった側の子はすごくうれしいと思う！誘うのは勇気がいると思うけど、もう一歩踏み出して誘ってみたらいいんじゃないかなって思う！ でも、緊張する気持ちはめっちゃ分かるから、私も応援しているね！ 教室の外というか、ドアの端っこくらいから見守っている気持ちでいるから（笑）。頑張ってね！ その子と一緒に食べられたらいいな〜。



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