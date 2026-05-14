13日昼ごろ、小松市で空港と駅を結ぶ自動運転バスが縁石に接触する事故を起こしました。けが人はいませんでしたが、事故を受け小松市は、自動運転によるバスの運行を一時、取りやめることにしました。13日午前11時半ごろ、小松空港から小松駅へ向かっていた自動運転バスが、小松駅西口のロータリーを走行中、車両の左前方と縁石が接触しました。当時、バスに乗客はおらず、乗っていた運転手や周囲の歩行者にけがはありませんでした