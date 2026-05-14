去年、高崎市のコンビニエンスストアの駐車場で男性（６３）を車のボンネットに乗せたまま急発進させ殺害しようとしたとして、殺人未遂の疑いでベトナム国籍の男（２６）が１４日に逮捕されました。 殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍で住居不定の無職ブイ・タイン・ハイ容疑者（２６）です。 警察によりますと、ブイ容疑者は、去年９月９日、高崎市のコンビニの駐車場で男性（６３）を車のボンネットに乗せたまま