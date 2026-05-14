にぎっちゃだめ！この記事の画像を見る柔らかそうなものを見たら、にぎってみたくなるのが子ども心というもの。ふわふわのスポンジケーキや、ぷにぷにのトマト。あ〜にぎってみたい、にぎってみたい。でも、にぎったら怒られるよね……？そんなふうに、いつも「にぎる」のを我慢している子どもたちは偉い！でも、たまには本当ににぎってみたいはず。絵本『にぎっちゃだめ！』（白泉社）なら、頭の中でギュー