◇プロ野球セ・リーグ DeNA-中日(14日、横浜スタジアム)DeNA・佐野恵太選手が好プレーを披露しました。この日「5番・レフト」でスタメン出場の佐野選手は6回1アウトの場面で、中日・村松開人選手がレフト後方に打球を放ちます。すると、レフトを守る佐野選手は後方を見ずに打球を追うと、そのままフェンスにぶつかりながらジャンピングキャッチ。相手のチャンスの芽を摘むファインプレーを披露しました。この好プレーに助けられた