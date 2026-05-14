「ストッパ下痢止め」を製造・販売するライオンが１４日、スポーツ報知の取材に応じ、同ブランドのＣＭに出演中のお笑いコンビ「サバンナ」高橋茂雄について、プロモーション活用を当面見合わせていることを明らかにした。同社は「総合的に判断し、『ストッパ』ブランドサイト内の画像やＣＭ紹介などのプロモーションへの活用を当面見合わせております」と回答。テレビＣＭについては、元々出稿を予定していなかったと明かし、