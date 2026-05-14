14日午後、新潟市中央区の新潟バイパスで乗用車がガードレールなどに衝突する事故がありました。運転していた45歳の男性は搬送先で死亡が確認されています。 事故があったのは、新潟市中央区神道寺2丁目の国道8号・新潟バイパスの新発田方向の車線で、桜木インターチェンジから入ってすぐの場所です。 警察によりますと、14日午後0時半頃、新潟市北区の公務員男性（45）が運転する普通乗用車が中央分