14日午後、新潟市中央区の新潟バイパスで乗用車がガードレールなどに衝突する事故がありました。運転していた45歳の男性は搬送先で死亡が確認されています。



事故があったのは、新潟市中央区神道寺2丁目の国道8号・新潟バイパスの新発田方向の車線で、桜木インターチェンジから入ってすぐの場所です。



警察によりますと、14日午後0時半頃、新潟市北区の公務員男性（45）が運転する普通乗用車が中央分離帯に衝突し、さらに道路左側のガードレールにもぶつかりました。現場を通りかかったドライバーからの通報を受けて警察が出動したところ、車は前面が大破した状態で現場で停止していて、運転席にいた男性は意識不明の状態で病院に搬送されましたが、午後1時すぎに死亡が確認されました。



ほかの車との接触はなく、同乗者はいませんでした。警察は男性の死因が事故によるものか急病かを含め、状況を詳しく調べています。