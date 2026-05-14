新発売＆新食感！「ザクほろシュー（チョコクリーム）」238円まずは、新発売のシュークリームからご紹介。 そのひとつが「ザクほろシュー（チョコクリーム）」238円。 定番のシュークリームって、味がある程度想像できるので、買って失敗しない安心感があるのはいいところ。でもスイーツを食べるときは、やっぱりちょっとしたトレンド感や初めてのワクワク感も欲しい！ そんなニーズに合わせて開発された新しい食感のシュークリー