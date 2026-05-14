まずは、新発売のシュークリームからご紹介。 そのひとつが「ザクほろシュー（チョコクリーム）」238円。

定番のシュークリームって、味がある程度想像できるので、買って失敗しない安心感があるのはいいところ。でもスイーツを食べるときは、やっぱりちょっとしたトレンド感や初めてのワクワク感も欲しい！ そんなニーズに合わせて開発された新しい食感のシュークリームが、「ザクほろシュー（チョコクリーム）」です。

パッケージから取り出して触ってみると、表面は固く、少しゴツゴツとした感じ。



従来のクッキーシューはシュー生地にクッキー生地をのせて焼き上げるザクザク食感。今回はこだわりの配合で生地に一体感を出し、力強い“ザクほろ食感”を生み出しているそうです。

ザクザクだけでなく、ほろっと口の中でほぐれる感じもプラスされているんですね。

シューパフの表面をアップで見ると、ゴツゴツのクレーターみたい。

表面のコーティングにより、製造から時間が経っても、ザクほろ食感が持続できるようになっているのもポイントです。

シューパフの中には、とろりと濃厚なチョコクリームがたっぷり！

中のチョコクリームは原料を複数ブレンドし、なめらかに仕上げられています。

シューパフの力強い“ザクほろ食感”と、なめらかなクリームが、口の中で混ざり合い、楽しくて、新しいおいしさを生み出します。

気になるカロリーは1個あたり302kcalです。



次にご紹介する新商品が「もちむにシュー（ミルククリーム）」213円。

“もちむに食感”のシューパフの中に、ふんわりやさしい味わいのミルククリームを詰めた新食感シュークリームです。

単なる“もちもち”ではなく、“もちむに”になっているところがポイントですね。

シューパフの表面はやや色白で、指でつついてみるとしっとり、ぷよぷよとした感じ。中に入っているミルククリームの重さからか、形が少しいびつになっているのはご愛嬌。

シューパフは薄めで、もちっと弾力があるので、割って食べるより、かぶりつくのがおすすめ。

今回は中を確かめるために割ってみたところ、とろりとあふれんばかりのクリームが！

このクリーム、ミルクの味わいがしっかり感じられて、口溶けがよく、後味はスッキリ！

“もちむに食感”のシューパフと合わさって、ほんとにこれは新食感です。

気になるカロリーは１個あたり241kcalです。





次にご紹介するのは、定番シュークリームのリニューアルバージョン。

「クリームたっぷり！ダブルシュー」198円は、ファミリーマートの2025年デザートカテゴリーのなかで売上トップの品。それを今回、価格据置でボリュームアップされました。

なんでも値上がりしている今日この頃ですが、「大きく、安く、たっぷり」が、今回のリニューアルのテーマ。絞り出す生地の量を単に増やすのではなく、より大きく膨らむ配合に変更するなど、工夫が施されています。

シューパフが以前より大きくふくらんだ分、クリームを増量して充填。

ふっくらエアリーなシューパフの中には、白いホイップクリームと卵色のカスタードクリームの2種が入っています。

北海道生クリーム入りでミルキーな味わいのホイップクリームと、なめらかで濃厚なカスタードクリームが、絶妙なバランスで口の中で混じり合い、定番のおいしさをたっぷり味わえて、満足感が得られます。

気になるカロリーは1個当たり286kcalです。



最後にもうひとつ、リニューアルバージョンをご紹介。

こちらはファミリーマートの2025年デザートカテゴリー売上2位の「バニラたっぷり！濃厚カスタードシュー」180円。

マダガスカル産バニラビーンズたっぷりの濃厚カスタードと、香ばしく焼き上げたシューパフとの一体感が楽しめるクラシックタイプのシュークリームですが、今回のリニューアルで、使用するバニラビーンズが1.5倍に増量されました。

見た目は従来通りで、こんもりと膨らんだシューパフがおいしそう。おいしさは間違いないので、安心して買えるのが、定番商品のいいところですね。

卵色でなめらかなカスタードクリームの中には、黒いポツポツのバニラビーンズがたくさん見てとれます。

シューパフでクリームをすくうようにして口に入れると、シュー生地の香ばしさと、濃厚クリームが一緒に味わえ、華やかなバニラの香りが口いっぱいに広がります。

これぞ、シュークリームの王道といった感じ。

今回のリニューアルでは、バニラビーンズの分量を増やしただけでなく、シュー生地もリニューアル。香ばしさが出る原料を配合し、クリームの濃厚な味わいに負けないシューパフにしたそうです。

この写真はカスタードクリームだけをアップで見たところ。黒いポツポツが甘く香るバニラビーンズ。たくさん入ってますね！

気になるカロリーは１個あたり212kcalです。

新食感シュー2種と、定番の大人気シューの進化形2種をご紹介しましたが、どれがお気に入りになりそうですか。

2026年5月25日（月）まで、「ファミマル Sweets」マークのデザート・焼き菓子をいずれか1品購入すると、次回「ファミマル Sweets」の購入時に使用できる30円引きクーポンがもらえるキャンペーンも展開。

この機会に、ぜひ、いろいろなシュークリームを食べ比べてみてはいかがでしょう。

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Text ＆ Photo：YUKO



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