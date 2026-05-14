◇プロ野球セ・リーグDeNAｰ中日(14日、横浜スタジアム)DeNAの入江大生投手が4回に満塁のピンチを無失点で切り抜けました。3回に2アウト3塁でヒュンメル選手の打球がカリステ選手の好守備に阻まれ先制点のチャンスを失います。するとその直後の4回、入江投手は1アウトからヒット、四球、死球で満塁のピンチを作ってしまいます。しかし、石川昂弥 選手を空振り三振、土田龍空選手も空振り三振に仕留め無失点でしのぎました。