楽天グループは14日、2026年度第1四半期決算を発表した。質疑応答で三木谷浩史会長は、KDDIとのローミング契約について言及し、これまでのKDDIの協力に対して感謝を述べるとともに、ユーザーに迷惑をかけないことが重要だと語った。 楽天モバイル代表取締役会長 三木谷浩史氏 質疑応答において、KDDIとのローミング契約に関する見解を問われた三木谷氏は「KDDIには多大なる協力をいただ