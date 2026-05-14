岡山市役所 岡山市はさまざまな課題や困難を抱える女性を対象にした、電話、LINE、メールの相談窓口「withyouホットライン」を設けています。女性の問題解決などに取り組むNPO法人「オカヤマビューティーサミット」が市から事業を受託して運営しているもので、家族や友人、パートナーとの人間関係の悩みや、職場、学校での悩みなど、1人で抱え込まずに相談してほしいと呼び掛けています。 wi