

岡山市役所

岡山市はさまざまな課題や困難を抱える女性を対象にした、電話、LINE、メールの相談窓口「withyouホットライン」を設けています。女性の問題解決などに取り組むNPO法人「オカヤマビューティーサミット」が市から事業を受託して運営しているもので、家族や友人、パートナーとの人間関係の悩みや、職場、学校での悩みなど、1人で抱え込まずに相談してほしいと呼び掛けています。

withyouホットラインは、月・火・水・木・土・日曜日は午前10時から午後3時まで、金曜日は午後2時から午後9時まで受け付けていて、相談は無料です。相談員は女性のみで、対応時間外の連絡は翌日以降に折り返します。

また、第1・2・3月曜日の午後3時半から午後9時半まで、岡山市北区奉還町の地域交流ステーションverdeで「YORIBAカフェmeet」を開催しています。家庭などに居場所のない女性や孤独を感じている女性を迎え、軽食やスイーツなどを無料で提供します。Wi-Fiが完備されているほか、ネイルやメイク、アロマの体験などもできます。

利用は無料で、事前予約も不要です。

「withyouホットライン」

電話番号 090-6242-5424

メール withyouwoman@gmail.com

LINEID @999uskbq