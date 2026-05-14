エンジン・ボート・燃料が新しくなって4節目となるボートレース芦屋の開設74周年記念「G1全日本王座決定戦」が、15日に開幕する。最高のリズムで乗り込んできた。白井英治（49＝山口）は4月17日の桐生70周年記念、同26日のマスターズチャンピオン（宮島）とG1連続優勝中。そのマスターズチャンピオンでは準優勝戦、優勝戦ともにレアな3カド策が見事にはまった。「3カドはあまりやることはないと思う」とのことで、今後の主流