大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、5月14日の放送にジャーナリストの諸永裕司が出演。今年3月に発売した著書『灰色の鎖PFAS汚染列島』にちなみ、PFASとは何か、どういった危険性を持っているか、解説を展開した。 大竹まこと「日本の飲み水が危ない、ということに注目せざるをえない、という御本です、『灰色の鎖