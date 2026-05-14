【米国】 輸入物価指数（4月）21:30 予想0.9%前回0.8%（前月比) 予想2.9%前回2.1%（前年比) 輸出物価指数（4月）21:30 予想1.0%前回1.6%（前月比) 予想5.9%前回5.6%（前年比) 新規失業保険申請件数（05/03 - 05/09）21:30 予想20.4万件前回20.0万件（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（04/26 - 05/02） 予想178.0万件前回176.6万件（継続受給者数) 小売